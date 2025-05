Pula, il popolo della notte nuovamente in pista allo Tsunami: riapre la storica discoteca all’aperto a due passi dal mare, “We are back”, “siamo tornati”. Con questa scritta inconfondibile è stata annunciata la novità: chiusa e in decadenza da oltre dieci anni, è meta ambita per gli amanti dei viaggi “urban exploration”, l’esplorazione di luoghi abbandonati che in passato hanno avuto una storia. E quella dello Tsunami è pronta per essere scritta, nuovamente. Lungo la Ss 195, il sold out era sempre assicurato sino a quando la crisi delle sale da ballo colpì anche il tempio del divertimento di Pula. Da allora consolle, piste e location sono state abbandonate ma la voglia di far rinascere quel luogo ha preso il sopravvento. Sui social i commenti a riguardo non mancano: “Pazzesco, non vedo l’ora”.