Pula, gara di solidarietà per i cuccioli abbandonati dentro una scatola

Gara di solidarietà per i cuccioli abbandonati due giorni fa dentro una scatola e salvati da una famiglia di turisti: uno dei piccoli, Maxi, “ha già trovato una casa dove essere amato e coccolato” ha comunicato il Comune. È stata l’istituzione locale a lanciare l’appello per l’adozione dei quattro zampe che, senza alcun indugio, sono stati abbandonati davanti ai campi da tennis in via Porrino. Una sinergia di forze tra cittadini, turisti e agenti della Polizia Municipale hanno evitato che gli animali, di circa 40 giorni, morissero a causa del caldo, della sete e della fame. Uno di loro è già stato adottato, tra le cure del suo piccolo padrone dorme tranquillo e beato sopra una copertina adagiata nel prato verde che ospiterà, in futuro, corse e giochi con la palla. Un lieto fine, quindi, che dimostra quanta attenzione vi sia verso il benessere animale nonostante le azioni crudeli compiute da chi sensibilità proprio non ha. Stesso destino è auspicato anche per gli altri tre fratellini rimasti che sono accuditi, momentaneamente, da una famiglia di turisti. “Ci aiutate? Non portiamoli in canile” spiega il Comune.