Travolta a Monserrato da un minorenne in scooter, 83enne ferita e in coma al Brotzu

Grave incidente in via San Gottardo a Monserrato. Una donna di 83 anni residente in paese, Gisella Argiolas, è stata travolta mentre stava attraversando, molto probabilmente sulle strisce, da un 17enne, M.M., alla guida di un motorino. L’impatto è stato molto forte, l’anziana è caduta sull’asfalto. Il giovane guidatore si è subito fermato per prestarle i primi soccorsi e chiamare il 118. Intanto, ai lati della strada in tanti si sono fermati per capire cosa fosse successo e contribuire ad aiutare l’83enne. Sul posto, come emerge dai rapporti della polizia Locale guidata dal comandante Domenico Nannini, in un primo momento sarebbe dovuto intervenire l’elisoccorso. Poi, è arrivata un’auto medica e un’ambulanza: la donna, ferita gravemente, è stata stabilizzata e portata al Brotzu. Le sue condizioni sono gravi, i medici l’hanno subito trasferita nel reparto di Rianimazione.

Il giovanissimo alla guida del motorino è stato identificato, alla presenza del padre, dagli stessi agenti della polizia Locale intervenuti nel luogo dell’incidente. Gli agenti municipali hanno già spedito una prima dettagliata relazione alla Procura della Repubblica di Cagliari.