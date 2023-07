Capoterra, un gatto morto nel sottoscala della guardia medica da una settimana

Un gatto in decomposizione giace da una settimana nel sottoscala della guardia medica: in via Lombardia, un forte odore nauseabondo si estende ben oltre i locali riservati al presidio sanitario e i cittadini protestano. “Hanno riferito di aver chiamato le istituzioni competenti al fine di rimuovere l’animale ma, sinora, ogni tentativo è stato inutile” spiega il presidente della commissione vigilanza Silvano Corda. La rimozione della carcassa è inserita tra i rifiuti speciali, occorre quindi che siano gli addetti della ditta appaltatrice, che gestisce i rifiuti in città, a provvedere al ritiro e allo smaltimento del cadavere del micio. Non è di certo un bello spettacolo da vedere e, tanto meno, accettabile il forte odore che, con le alte temperature, è ancora più insistente. “Chiediamo al Comune di sollecitare la rimozione dell’animale al fine di porre fine immediatamente ai disagi” conclude Corda.