Pula, corse Arst anticipate e gli studenti arrivano anche mezz’ora prima a scuola: richiesto un incontro urgente con i vertici dell’azienda, “con l’obiettivo di individuare una soluzione condivisa riguardo all’anticipo di 10 minuti delle corse scolastiche”. Il Sindaco Walter Cabasino e l’Assessora alla Pubblica Istruzione, Manuela Serra, hanno raccolto numerose segnalazioni e preoccupazioni di studenti e famiglie e hanno inviato ad ARST S.p.A. una richiesta di incontro urgente: a causa della modifica degli orari, i ragazzi sono costretti a uscire di casa molto presto – partendo da Pula intorno alle 6:40, e ancor prima i giovani di Santa Margherita – e ad arrivare con largo anticipo a Cagliari, suscitando preoccupazione tra le famiglie.

L’Amministrazione comunale si è immediatamente attivata, dimostrando grande attenzione alle esigenze di studenti e famiglie, per trovare insieme ad ARST S.p.A. una soluzione condivisa.

Le reazioni: “Se si calcola che per anni i pullman degli studenti sono partiti alle 7, i minuti in anticipo sono 20, troppo direi”, “molti studenti oggi erano fuori dalla scuola alle 7.30 e se fa freddo e piove dove devono andare questi ragazzi che arrivano 40 minuti prima?” spiegano alcuni cittadini. E c’è chi alle richieste di orari congrui con quelli delle scuole aggiunge: “Se avanzassero 2 spiccioli si potrebbe anche pensare di ripristinare le coperture delle pensiline alle fermate in previsione delle prossime piogge”.

Insomma, varie problematiche da affrontare per i tanti pendolari diretti a Cagliari ogni giorno.