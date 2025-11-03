Cagliari festeggia una nuova centenaria, la signora Giuseppa Salaris.

Nata a Suni il 3 novembre del 1925 e arrivata a Cagliari nel 1955, Giuseppa ha visto crescere in città la sua numerosa famiglia – cinque figli (2 uomini e tre donne), 13 nipoti, 16 pronipoti e 1 trisnipote – a cui si è dedicata e si dedica con amore.

“La comunità cagliaritana si stringe attorno a Giuseppa in questo giorno speciale”, ha sottolineato il presidente del Consiglio Marco Benucci, che ha portato alla signora Salaris i saluti di tutta l’amministrazione insieme a una pergamena e a una medaglia ricordo.

A omaggiare la centenaria in questo giorno speciale anche una rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri, di cui ha fatto parte il marito.