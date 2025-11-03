Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 4 Novembre

Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque . I venti saranno deboli e il mare da molto mosso a mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza serena . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 1 ° C e la minima di 1 3 °C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord- Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud. Il mare sarà poco mosso. A Sassar i la giornat a sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 19 °C e la minima di 1 1 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Nord-Nordest. A Oristan o la giornata sarà i prevalenza serena o poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 1 ° C e la minima di 1 1 ° C. I venti sarann o moderat i per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Nordo vest. Il m are sarà moss o . A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17 ° C e la minima di 9 °C. I venti sarann o moderati e provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. S arà pertanto una giornata in prevalenza soleggiata, con venti moderati e temperature in diminuzione che arriveranno a massime di 2 1 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba