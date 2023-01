Pula, a breve il nuovo impianto di riscaldamento nella scuola di “Su Rondò”

Buone notizie per i bimbi della scuola di “Su Rondò”: a breve entrerà in funzione il nuovo impianto di riscaldamento, il Comune è in attesa del motore principale che metterà fine, una volta per tutte, ai disagi legati al freddo di questo periodo.

Un impianto di ultima generazione, una nuova e avanzata tecnologia per assicurare un clima gradevole ai bambini che, tra disegni e giochi di gruppo, trascorrono parte della giornata all’interno dell’edificio educativo.

A darne notizia è il vicesindaco Elisabetta Loi: “La nostra amministrazione a soli 3 mesi dall’insediamento, ha scelto di destinare un finanziamento di 70 mila euro per risolvere in modo definitivo il problema del riscaldamento della scuola di Su Rondò, sostituendo un impianto vecchio e inefficiente con uno di ultima generazione.

I lavori sono stati avviati nell’autunno del 2022, tant’è che nelle aule sono già stati posizionati i terminali.

Siamo ora in attesa della consegna del motore principale, ordinato diversi mesi addietro, ma che come capitato per tanti altri materiali e forniture, soffre la crisi causata da ben noti motivi, che si ripercuote inevitabilmente nei ritardi dell’approvvigionamento”.

Una problematica che accomuna diversi comuni che devono fare i conti con i ritardi dei materiali richiesti per concludere le opere in corso.

“La ditta ci ha comunque comunicato che potrebbe essere in consegna già da settimana prossima. Una volta montata questa apparecchiatura e in seguito ai lavori di aumento di potenza del contatore già richiesti ad Enel, l’impianto sarà pronto ad essere messo in funzione”.

Insomma, fine dei disagi causati da un impianto oramai obsoleto e da temperature che sono scese al di sotto della media stagionale e che hanno infreddolito i piccoli alunni.

“Ci tengo a sottolineare che nel frattempo non siamo stati con le mani in mano ma siamo prontamente intervenuti nelle emergenze dando incarico immediato per la loro risoluzione.

La criticità dovuta all’inasprimento delle temperature che ci è stata prospettata lunedì è stata da subito affrontata, anticipando l’accensione del sistema di riscaldamento esistente e dotando ogni aula di un apparecchio aggiuntivo e integrativo, proprio per ridurre al minimo il disagio”.

Dopo i sopralluoghi effettuati in questi giorni da parte delle istituzioni “credo di poter affermare che la situazione è sensibilmente migliorata, che è sicuramente perfettibile, e proprio per questo motivo abbiamo programmato altri accorgimenti”.

Una risposta anche alle polemiche avanzate sui social da alcuni componenti della vecchia amministrazione: “Mi rendo conto di non avere purtroppo una bacchetta magica che compia miracoli, ma respingo fortemente al mittente le accuse di insensibilità verso questi temi o peggio ancora di inerzia, specie da chi mi ha preceduto per 8 anni senza mai fare un tentativo di risoluzione di un problema sicuramente datato.