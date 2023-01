Cagliari, colpisce 2 veicoli in sosta e l’auto si ribalta: 38enne in ospedale

Cagliari, incidente nella notte in via Favonio al Quartiere del Sole.

Per cause ancora in fase di accertamento una Toyota Yaris, condotta da un cagliaritano di 38 anni, ha colpito un veicolo in sosta per poi ribaltarsi e andare a colpire un terzo veicolo, anch’esso in sosta. Il conducente, soccorso dal 118, è stato trasportato in codice giallo presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Brotzu.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e la Polizia Locale per i rilievi.