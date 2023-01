Il Cagliari di Ranieri ha ritrovato davvero lo spirito guerriero: è questa la vittoria più bella

Non e’arrivata solamente una bellissima vittoria, quella ottenuta in una gelida serata di Gennaio contro la Spal del redivivo alfiere Daniele De Rossi, ma dopo tantissimo tempo si e’ palesato un nuovo atteggiamento , una voglia di lottare inconsueta, una capacita’ di reagire agli attacchi degli avversari ed alle intemperanze arbitrali, che non si vedeva da tempo immemore e che ha ridestato in tutti noi vecchi ricordi di imprese memorabili e di battaglie vinte sul campo con sacrificio ed abnegazione . Agli ordini di un indomito condottiero senza paura e senza eta’, ieri sera alla Unipol Domus e’ ritornato finalmente lo Spirito Guerriero !

GIUSEPPE TAMPONI