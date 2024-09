Psd’az addio, lo storico partito dei 4 Mori sparisce ufficialmente dal consiglio regionale: passaggio in Forza Italia

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Psd’az addio, lo storico partito dei 4 Mori azzerato sparisce anche in consiglio regionale: come anticipato da Casteddu online qui, i consiglieri regionali sardi del gruppo Partito sardo d’Azione hanno aderito a Forza Italia. Sono Gianni Chessa, Piero Maieli e Alfonso Marras. Ad annunciarlo ufficialmente è stato il segretario di FI, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa a Roma. “Non è una scelta casuale ma frutto di ragionamento politico – ha detto Tajani – Hanno deciso di aderire alla grande dimora, rassicurante per i cittadini, dei moderati che come dico sempre occupera’ lo spazio politico tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein”. Tajani ha anche annunciato che sabato ci sarà una manifestazione in Sardegna anche con le new entry.