Prorogato il servizio di igiene urbana alla società Campidano Ambiente a Monserrato

Prorogato il servizio di igiene urbana a Monserrato. Alla Società Campidano Ambiente srl è stata concessa la prosecuzione della gestione del servizio dal 1 Luglio al 31 Dicembre 2020 e quindi per sei mesi, agli stessi patti e condizioni del servizio di cui al contratto ad oggi vigente, fatta eccezione degli oneri non applicabili in quanto riferiti a partite per le quali si è già adempiuto, nelle more della definizione del giusto prezzo. Con la prosecuzione del servizio sono inclusi l’assunzione dei conseguenti impegni di spesa, e di procedere inoltre alla definizione del giusto prezzo da riconoscere alla Società Campidano Ambiente srl in questo periodo di prosecuzione del servizio. L’ordinanza decadrà autonomamente ovvero, senza revoca esplicita, nel momento in cui fosse conclusa la procedura di gara ed individuato formalmente il nuovo gestore del servizio entro il termine di validità della stessa.

In seguito all’emergenza sanitaria, il Governo Italiano ha emanato una serie di atti normativi urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno comportato la chiusura della quasi totalità dell’apparato produttivo e industriale nazionale e il ridimensionamento dell’attività delle amministrazioni pubbliche sia a livello centrale che periferico.

“Sulla scorta del complesso scenario sopra descritto, che non ha consentito al Comune di completare la verifica delle soluzioni tecniche più convenienti e più idonee alla gestione del servizio di igiene urbana nel proprio territorio e di adottare i conseguenti atti, questa Amministrazione – si legge nell’ordinanza – si trova nella necessità e urgenza di dover affidare per i prossimi sei mesi il servizio in argomento alla società Campidano Ambiente”