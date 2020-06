Pirri, 34enne in scooter investito da un furgone in retromarcia: ferito e trasportato al Brotzu

Incidente con feriti a Pirri, tra via Anassagora e via Tommaso D’Aquino. Uko scooterista di 34 anni è stato preso in pieno dal furgone con al volante un 59enne, impegnato a uscire in retromarcia da un parcheggio. L’impatto non è stato leggero e, tra ferite alla mano destra e ad un braccio, ad avere la peggio è stato il centauro, trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale Brotzu in codice giallo. Sul posto anche la polizia Municipale per i “classici” rilievi di legge.