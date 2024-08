Pronto soccorso di Isili senza medici chiuso a Ferragosto e sino al 19: “Assurdo, non si può curare a intermittenza”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Come la grandine, o quasi. Su Isili e la Barbagia si abbatte la peggiore delle “piaghe”: la chiusura del pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe. È la stessa Asl a comunicarlo: “Chiusura nei giorni 13, 15, 17, 18 e 19 agosto a causa delle ormai note criticità della struttura in oggetto, già precedentemente segnalate”. Cioè? Mancano medici, semplice. Circa un mese fa la Regione aveva trovato qualcuno in poco più di un giorno, stavolta potrebbero pesare come un macigno le ferie, già chieste e segnate, di tanti dottori. Sempre dall’Asl informano che “i giorni 15, 17 e 18 agosto i pazienti meno gravi potranno fare riferimento al servizio di continuità assistenziale presente nel presidio ospedaliero, mentre i pazienti in condizioni di gravità saranno indirizzati verso altri presìdi ospedalieri, al fine di garantire la continuità del servizio di emergenza-urgenza sul territorio”. Insomma, qualche salvagente ci sarebbe, ma niente di paragonabile alla sicurezza di poter essere visitati e, eventualmente, curati senza dovere macinare decine e decine di chilometri.