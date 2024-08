Si apre lo sportello della macchina e cade: Lorys muore a 20 anni mentre si trova in vacanza

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La tragedia è accaduta questa notte attorno alle 3 e 30 a Torre Santa Sabina, marina di Carovigno, in provincia di Brindisi. Lorys Bellapianta, 20 anni di Busto Arsizio, in provincia di Varese, si trovava in vacanza in Puglia con alcuni amici. Il giovane era su un’auto quando si è aperto lo sportello ed è stato catapultato violentemente in strada. Lorys, purtroppo, è morto sul colpo. Gli altri ragazzi a bordo della vettura, invece, sono fortunatamente illesi. Gli inquirenti, per ora, non escludono alcuna ipotesi e le indagini sulle cause dell’incidente sono ancora da accertare. Si pensa infatti che l’apertura dello sportello possa essere stata dovuta al fatto che non era stato chiuso bene oppure a un gioco finito male. La testimonianza degli amici di Lorys e di altre persone saranno fondamentali per la ricostruzione dei fatti e l’auto è stata sottoposta a sequestro.