Prossima udienza, il 7 maggio. Si è conclusa la prima udienza che vede l’imputato Igor Sollai, reo confesso dell’omicidio della moglie Francesca Deidda. Era in aula, ha dichiarato di non voler essere ripreso ed ha evitato di incrociare lo sguardo del fratello di Francesca, Andrea, che non ha smesso un attimo di fissare verso la gabbia degli imputati. Prossima udienza il 7 maggio per l’arringa del PM dott. Cocco, ed eventualmente, le altre arringhe dei difensori delle parti civili e del difensore dell’imputato avv.Carlo De Murtas.

Le parti civili: il fratello Andrea Deidda con l’avv. Gianfrancesco Piscitelli del Foro di Bari

Gli zii da parte di madre:

Remo Zoncheddu con l’avv. Elisabetta Magrini del Foro di Cagliari.

Efisio Zoncheddu con l’avv. Roberto Pusceddu del Foro di Cagliari.

Rita Zoncheddu con l’avv. Pamela Marianna Piras del Foro di Cagliari.

Gli zii sono gli unici parenti che dal primo momento stanno sostenendo moralmente ed economicamente Andrea in questa tragedia.

Nella foto, Gianfranco Piscitelli con il fratello della vittima Andrea Deidda e alle spalle l’avvocato

Elisabetta Magrini.