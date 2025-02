È questo l’obiettivo del primo appuntamento in Sardegna con il Forest Bathing. L’incontro a carattere conoscitivo ed esperienziale con personale qualificato si svolgerà domenica 2 marzo (h. 10-15.30 ) nel suggestivo contesto del Parco Naturale Regionale della Sardegna di Gutturu Mannu.

L’iniziativa, organizzata dal Settore Nazionale Forest bathing CSEN, è pensata proprio per diffondere anche nella nostra regione questa importante pratica – svolta da migliaia di persone nel nostro Paese – che rappresenta una forma naturale di prevenzione (qui la mappa dove praticare Forest Bathing in Italia). Nata in Giappone negli anni ’80 dove ci sono oltre 60 stazioni ufficiali, il Forest Bathing o Shinrin Yoku (che significa bagno nella foresta) è una terapia naturale che permette di ridurre lo stress e di migliorare il benessere psicofisico. Un camminare lento, una respirazione profonda e un atteggiamento consapevole, un’attività fisica a misura di tutti che crea profonda connessione con il proprio corpo e la natura stessa, coinvolgendo e valorizzando tutti i sensi. Numerosi studi scientifici (qui la sezione dedicata), condotti a livello internazionale, ne hanno evidenziato gli effetti positivi: la riduzione dello stress e del cortisolo, il rafforzamento del sistema immunitario e il miglioramento della salute cardiovascolare. Lo scopo della giornata di domenica è promuovere e diffondere non solo la disciplina nell’isola, ma anche la conoscenza basata su dati concreti e ricerche affidabili. Rendere accessibili queste informazioni è fondamentale per sensibilizzare un pubblico sempre più vasto sull’importanza del Forest Bathing e del suo valore, sia a livello individuale che collettivo così da migliorare la vita di ciascuno e della società nel suo complesso.