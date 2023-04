Primi recinti in Viale Trieste a Cagliari, negozianti in trincea sino a luglio: “Isolati e privati di troppi parcheggi”

Recinzioni metalliche sul lato più vicino, in linea d’aria, al mare, cartelli di divieto di sosta sino al prossimo 31 luglio sull’altro lato. In viale Trieste a Cagliari è già scattato il countdown per i lavori di restyling previsti dal Comune e i commercianti, ancora prima di vedere la prima ruspa in azione, sono molto preoccupati. Il cantiere dall’angolo con piazza del Carmine a quello con via Caprera partirà dopo Pasqua. I lavori nella strada inizieranno dopo il diciassette aprile, i sensi di marcia nelle strade attorno al viale sono già stati cambiati. “Aspettiamo, cos’altro possiamo fare. Attendevamo le recinzioni con ansia”, dice, sospirando, Paolo Bianco, da decenni alla guida di una drogherie: “Stringiamo i denti ma non troppo, sennò poi ci fanno male”. E i passaggi di pedoni, quindi in parallelo anche gli affari, sono calati: “Più del 70 per cento. Basta mettersi qualche ora ad osservare, non c’è nessuno”. Il commerciante è preoccupato anche per il quasi sicuro ulteriore caos legato al traffico, visto il cantiere parallelo in via Roma: “Vediamo cosa tirerà fuori il sindaco. I lavori nel viale ben vengano se sono fatti per migliorare la via, sono i parcheggi che mi preoccupano. Ne stanno togliendo troppi quando, invece, ci servono”.

Da ventiquattro anni Grazia Lai vende sfilatini e rosette nel suo panificio di viale Trieste. Guarda le recinzioni, osserva i due metri scarsi di marciapiede e poi alza gli occhi al cielo: “Avrei preferito che svolgessero i lavori prima da un lato e poi dall’altro, in maniera che ci fosse più movimento. Invece, così, siamo morti. Dopo Pasqua sarà chiusa la strada, non si potrà fare niente, le macchine non passeranno”. E con un cantiere aperto sino, almeno, a fine luglio, non saranno mesi semplici: “Ora c’è poco movimento”. E la Lai condivide la stessa preoccupazione del collega commerciante sull’ulteriore confusione che si creerà nelle strade attorno al viale, tra automobilisti desiderosi di lasciare Cagliari e chi, per arrivare nel capoluogo, dovrà invece sottostare a nuovi doppi sensi e deviazioni”.