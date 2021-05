Prevenzione incendi, partito lo sfalcio delle erbe nelle strade esterne della Marmilla

Sfalcio delle erbe nelle strade esterne dei comuni dell’Unione Marmilla: si parte.

E’ iniziato l’intervento di messa in sicurezza delle cunette della viabilità esterna dei paesi del territorio per consentirne la percorribilità in totale sicurezza da parte degli automobilisti ed evitare che eventuali roghi possano compromettere il patrimonio ambientale della zona.

Gli uffici dell’Unione hanno aggiudicato il servizio di manutenzione delle strade esterne relativo allo sfalcio nelle cunette, diviso in due lotti, a due ditte di Tramatza e Oristano.

Sono 15 su 18 i municipi dell’Unione di comuni “Marmilla” ad aver aderito al servizio.

Il primo lotto riguarda lo sfalcio delle cunette stradali nei comuni di Barumini, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Pauli Arbarei, Setzu, Siddi, Turri e Villanovafranca, mentre nel secondo lotto rientrano Furtei, Lunamatrona, Sanluri, Segariu, Villamar e Villanovaforru.

Gli operai sono già al lavoro nelle arterie dei quindici paesi.

“La durata prevista per i lavori è di trenta giorni”, ha spiegato Luigi Atzeni, che si occupa del la gestione del servizio in forma associata per conto dell’Unione, “contiamo di concludere l’intervento entro il mese di giugno”.

Soddisfatto il presidente dell’ente Marco Pisanu: “Il nostro obiettivo rimane duplice. Ovvero garantire la percorribilità in totale sicurezza delle nostre strade esterne, ma anche la salvaguardia ambientale e la prevenzione dal rischio incendi”.