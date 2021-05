Zona bianca rafforzata e coprifuoco se risalgono i contagi: la proposta delle Regioni dopo l’effetto Sardegna

Una zona bianca rafforzata, cioè con alcune misure restrittive da mettere subito in atto nel caso in cui l’incidenza dei contagi dovesse tornare a superare i cinquanta casi ogni centomila abitanti. L’obbiettivo della proposta delle regioni (coprifuoco a mezzanotte, misure contro gli assembramenti nelle zone della movida quali il divieto di restare in piedi davanti ai locali ma poter consumare solo seduti ai tavolini) mira a evitare quello che, come riporta anche l’Ansa, è definito l'”effetto Sardegna”. L’Isola, due mesi fa, è stata l’unica regione italiana ad entrare in zona bianca ma, poi, nel giro di qualche settimana è finita in zona rossa. Oggi il vertice tra tutti i presidenti di regione, poi ci sarà l’incontro col Governo. Bisognerà vedere se la proposta troverà o meno accoglimento. Se sarà confermato, basterà anche avere 51 casi ogni centomila abitanti per essere costretti a tornare a casa, nei mesi estivi, entro le 24.