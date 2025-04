Il fatto è avvenuto qualche giorno fa, nessuno era presente nell’abitazione in quel momento ma l’episodio ha fatto crescere la percezione di insicurezza tra le vie della località che si affaccia sul mare. “Bisogna stare attenti” spiega un altro cittadino che ha una casa di proprietà ma risiede a Cagliari. L’auspicio è quello che con l’arrivo della bella stagione gli episodi, che da tempo si verificano, vengano contenuti. Di recente un branco di cani randagi ha aggredito a un gatto in mezzo alla strada, e non è la prima volta, i residenti hanno espresso forte preoccupazione per l’aggressività mostrata dagli animali e il potenziale pericolo che possano riversare l’istinto anche verso gli esseri umani. Sono avvistati sempre più animali selvatici, inoltre, in cerca di cibo si dirigono verso le case e ora l’apprensione è triplicata a causa dei ladri: “Mai mi sarei aspettato che Torre delle Stelle diventasse così pericolosa”.