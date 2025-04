“Grazie per avermi riportato in Piazza”: la sua piazza, la sua gente, quella che papa Francesco ha salutato appena poche ore prima di morire per un ictus. Sono tra le ultime parole di Papa Francesco rivolte all’infermiere Massimiliano Strappetti che lo ha accudito e gli è rimasto accanto fino all’ultimo momento, come riferiscono i media vaticani. Il sabato santo papa Francesco era stato accompagnato nella Basilica di San Pietro per rivedere il percorso da fare il giorno dopo per affacciarsi dalla Loggia delle Benedizioni.

“Credi che possa farlo?”, ha chiesto il pontefice a Strappetti che lo ha rassicurato. Domenica, l’ultimo abbraccio e il congedo dalla gente.

Stamattina la salma di papa Francesco è stata esposta a Santa Marta, dove si è recato il presidente della Repubblica Mattarella.

Intanto, in tutti gli uffici pubblici della Sardegna, nei palazzi regionali, provinciali e comunali, le bandiere sono state poste a mezz’asta in segno di lutto.