La procura indaga sulla morte di Roberto Cabras, l’agente immobiliare precipitato da una scogliera a Castiadas: prima un lungo post Facebook, sparito poche ore dopo, con accuse ben precise e il saluto alla famiglia, poi la scomparsa e il triste epilogo.

In tanti non credono a un gesto volontario e, per far luce sulla vicenda, la procura ha aperto una inchiesta.

La notizia, pubblicata oggi dal quotidiano “L’Unione Sarda” spiega che gli investigatori hanno acquisito il post pubblicato nel profilo Facebook di Cabras e il pm ha disposto l’autopsia per accertare cause e dinamica del decesso.

I fatti: due giorni fa un post pubblicato attraverso i social aveva messo in allarme parenti e amici di Cabras. Accuse gravi e precise contro alcune persone e poi uno straziante saluto alla sua famiglia avevano fatto sin da subito temere il peggio. In tanti si erano mobilitati per ritrovare l’uomo che non rispondeva più al cellulare. Dopo qualche ora è giunta la triste notizia, ossia quella di una vettura giù dalla scogliera che conduce a Castiadas che apparteneva a Cabras. L’uomo era oramai già privo di vita.