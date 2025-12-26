Paura la vigilia di Natale a Piancavallo, in provincia di Pordenone. Un ragazzo di 32 anni è rimasto impigliato- si crede con uno scarpone- nella rete di protezione che si era staccata a causa del vento mentre scendeva a valle con la seggiovia dopo il turno di lavoro.

Il 32enne è stato trascinato giù per una decina di metri nel tentativo di liberarsi, sbattendo contro un pilone.

Il giovane ha riportato seri traumi al bacino, al torace e alle gambe ed è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Udine.

