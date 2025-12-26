Si è presentata ai carabinieri nelle scorse ore la 21enne che la sera di Natale era alla guida della vettura che ha investito e ucciso un 75enne a Leini, in provincia di Torino.

Stando a quanto ricostruito e riportato da TorinoToday, l’uomo stava rientrando dalla Messa di Natale quando è stato travolto. L’auto era andata via dopo l’impatto. Come raccontato dalla 21enne, l’auto- appartenente alla madre- è stata abbandonata nella periferia del paese. A bordo erano presenti anche altre due persone, fra cui il fratello 20enne.

Le indagini sono ora nelle mani della Procura di Ivrea.