Pre-Show Cocktails aspettando Matthew Lee a Teatro Doglio a Cagliari

È tutto pronto a Teatro Doglio per il concerto del talentuoso pianista e compositore Matthew Lee, che si terrà Domenica 7 maggio alle 20, e vedrà la partecipazione in veste di presentatore di Nick The Nightfly,che tornerà a Cagliari dopo il successo del primo concerto.

Per questa occasione l’American bar di Palazzo Doglio ha pensato di proporre un’esperienza unica ispirata ai pre-theatre drinks newyorkesi durante la quale gli ospiti dalle 18 alle 19.30 potranno godersi un cocktail accompagnato da una selezione di prelibatezze prima dello spettacolo.

Il pacchetto Pre-Show Cocktail che include biglietto per il concerto ha un costo di 60 euro in platea e 50 euro in galleria.

È necessario prenotare scrivendo a [email protected].