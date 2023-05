Tutti in piazza per ricordare Roberta Zedda, l’amata dottoressa uccisa a Solarussa

La fiaccolata che si è svolta ieri a Cagliari in ricordo della dottoressa Capovani è stata l’occasione per ricordare a tutti la nostra amata collega Dottoressa Roberta Zedda aggredita e trucidata il 3 luglio 2003 mentre prestava servizio di guardia medica a Solarussa. La sua vicenda deve sempre essere ricordata e questa a circa vent’anni di distanza è stata l’occasione giusta. Il suo sacrificio ha inoltre portato a far sì che oggi in ogni ambulatorio ci sia una vigilanza a protezione del medico. Il clima che viviamo oggi ha drammaticamente riportato alla luce la sua triste vicenda dove la sicurezza del medico sul lavoro è stata sacrificata. Non vogliamo che questo accada più e non vogliamo che la sua storia sia dimenticata.

I colleghi che con Lei hanno condiviso gli anni dell’università.