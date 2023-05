Si ribalta il trattore e si schianta a terra, ex sindaco 79enne in codice rosso in Sardegna

Gravissimo incidente nelle campagne di Norbello, in zona Domus Novas Canales. Un contadino 79enne, Raffaele Manca, ex sindaco del paese, mentre stava rientrando in paese a bordo del suo trattore ha sterzato all’improvviso e si è ribaltato. Per fortuna non è rimasto schiacciato dal mezzo: sbalzato a terra ha perso i sensi e subito un trauma cranico. Sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso: il 79enne è stato rianimato, sedato e trasportato all’ospedale di Sassari in codice rosso. Sul posto anche i carabinieri di Abbasanta per i rilievi con la Radiomobile di Ghilarza.