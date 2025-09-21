È esplosa la polemica dopo il collegamento in diretta a Domenica In con il pranzo davanti al Colosseo per promuovere la Cucina Italiana come candidata a patrimonio Unesco. Presenti vari vip come Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Gigi D’Alessio ma soprattutto il sindaco di Roma Gualtieri, con il quale la premier ha sottolineato la sinergia per l’organo dell’evento. La scelta della trasmissione Rai di dare spazio all’evento ha trovato il muso duro da parte dell’opposizione che l’ha considerata come una sorta di propaganda meloniana.

“La polemica di oggi delle opposizioni riguarda la mia partecipazione ad un videocollegamento con “Domenica In”, nel quale sono intervenuta per circa 80 secondi”, spiega Meloni in un post social. “Sono intervenuta per sostenere la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco, insieme al Sindaco di Roma (Pd) Roberto Gualtieri, che è intervenuto subito dopo di me.

Un esempio concreto di quanto sia importante che ogni partito politico valorizzi un’iniziativa capace di portare meriti e benefici a tutta l’Italia, raccontando al mondo le nostre tradizioni e la nostra cultura.

Eppure, nonostante fosse evidente la bontà dell’iniziativa – e la presenza di amministratori di ogni colore politico – qualcuno ha preferito costruire l’ennesima polemica sul nulla. Certo, sono lontani i tempi in cui, nello stesso programma, il premier del Pd si faceva intervistare per 45 minuti.”

E conclude: “In ogni caso, noi continueremo a lavorare e valorizzare le eccellenze italiane insieme a coloro che vorranno farlo.”