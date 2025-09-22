È accaduto ieri lungo la via Sanluri: una strada percorsa ogni giorno da tanti appassionati che a piedi o in bicicletta usano l’arteria per passeggiare. Era con i genitori e un amichetto il bimbo di 6 anni che, per dinamiche ancora ben da chiarire, è stato investito da un pensionato del paese che guidava un veicolo Ape. Il piccolo ha riportato un grave trauma cranio-facciale, per lui è stato necessario il ricovero in ospedale con l’elisoccorso.

Il paese si stringe al piccolo e alla sua famiglia, l’unico auspicio è quello che possa presto riprendersi.