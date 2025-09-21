Tragedia questa mattina durante una battuta di caccia al cinghiale Carrù, vicino Cuneo. Un cacciatore di 46 anni originario di Rocca de’ Baldi, Daniele Barolo è stato colpito al petto da un proiettile di rimbalzo partito dal fucile dell’amico.

Inutile purtroppo la corsa in ospedale, Barolo è deceduto poco dopo. Il 46enne lascia una moglie e due figlie.

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e sono in corso tutte le verifiche per capire se il cacciatore stesse rispettando tutte le norme vigenti.