Cagliari-Milan, grande sorpresa nelle formazioni: Scuffet finisce in panchina, Sherri in porta tra i rossoblù

Avversario più che ostico quello che oggi alle 18 si presenterà alle porte della Unipol Domus. Il Cagliari, che viene da tre sconfitte consecutive (Lazio, Bologna e Udinese), si troverà davanti un Milan sulle ali dell’entusiasmo dopo la splendida vittoria in casa del Real Madrid.

«Le polemiche di Roma nascono e muoiono a Roma» ha commentato in conferenza stampa il tecnico rossoblù.

Lasciate alle spalle le polemiche del match contro la Lazio rimangono i due squalificati di lusso; Michel Adopo e Yerry Mina, il posto del Colombiano sarà preso da Palomino, mentre in mezzo al campo il favorito è Deiola.

«Sono due giocatori importanti per la squadra, certo. Ma ce ne sono altri». Commenta così le due assenze Nicola.

Per il Milan ritrova la titolarità Leão, mentre è assente per un lieve trauma cranico Alvaro Morata, al suo posto farà il suo esordio da titolare il sedicenne Francesco Camarda in cerca del primo centro in carriera dopo il gol annullato alla prima in Champions.

Osservato speciale sarà l’assoluto protagonista di questo avvio di campionato dei rossoneri Christian Pulišić, 5 gol e 3 assit in 10 presenze.

Oltre, ovviamente, allo straripante Rafael Leão sulla fascia, dopo due panchine consecutive in campionato punterà sicuramente a far ricredere il tecnico portoghese.

Il Cagliari accoglierà il Milan con un 4-2-3-1 che vede: Sherri in porta, scelto lui dopo le recenti prestazioni di Scuffet; in difesa Zappa, Palomino, Luperto e Augello; Makoumbou e Deiola davanti alla difesa; Zortea Viola e Luvumbo a sostegno di Piccoli unica punta.

il Milan di Paulo Fonseca si presenta a specchio con: Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernández; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulišić, Rafael Leão; Camarda.