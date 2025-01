Una violenza subita lo scorso novembre che oggi si è tramutata in un arresto. Un insegnante di sostegno della scuola media ‘Catello Salvati’ di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. La 40enne è stata fermata per maltrattamenti, violenza sessuale, induzione al compimento di atti sessuali e corruzione di minorenne sui suoi alunni, minori di 14 anni. Tutto sarebbe iniziato lo scorso ottobre, quando la giovane docente avrebbe iniziato ad usare la stanza della ripetizioni per mostrare materiale pornografico e trattare di argomenti sessuali con i giovanissimi studenti. I ragazzi hanno raccontato questi episodi ai genitori, supportati da file audio registrati con il cellulare. Inoltre, i ragazzini erano stati anche minacciati da parte della docente, con presunte bocciature a fine anno e addirittura trasferimenti in comunità. Tutti questi tremendi episodi avevano porta all’aggressione della 40enne da parte di circa 30 genitori, ma ancora non era emerso tutto ciò che di agghiacciante subivano gli studenti. La donna si trova ora nel carcere di Benevento.