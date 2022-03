Porto Torres, sbarca dal traghetto con 1,5 kg di droga: nigeriano in manette

Porto Torres, arrestato un corriere della droga proveniente da Genova e sbarcato con 1,5 kg di stupefacenti.

Nuovo arresto per droga della Guardia di Finanza nell’ambito del dispositivo permanente di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti implementato dal Comando Provinciale di Sassari nei porti e negli aeroporti della provincia.

A finire nella rete dei controlli delle Fiamme Gialle è stato un altro corriere di origine nigeriana, il terzo in due settimane (gli altri due corrieri erano stati intercettati all’aeroporto di Alghero).

La mattina del 24 febbraio, durante i controlli svolti con l’impiego delle unità cinofile antidroga, i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Porto Torres, hanno individuato e sottoposto a controllo un uomo appena sbarcato dalla nave proveniente da Genova. Sin dalle operazioni di identificazione e dalla breve intervista cui è stato sottoposto, gli operatori delle Fiamme Gialle hanno avuto il sospetto che l’uomo potesse essere un bodypacker, ovvero un “corriere ovulatore”.

Il successivo controllo svolto con l’ausilio di Karma e Fred, magnifica coppia di cani antidroga in servizio a Porto Torres, ha fornito ulteriore elemento di sospetto. I cani hanno infatti segnalato con insistenza il bagaglio portato a mano dal soggetto e l’immediata ispezione dello stesso ha permesso di rinvenire, occultati in un flacone di bagnoschiuma, 99 ovuli contenenti eroina e cocaina.

Lo stupefacente, quantificato in 1,3 kg di eroina e 300 grammi di cocaina circa è stato sottoposto a sequestro dai militari.

Stante la tipologia del confezionamento dello stupefacente rinvenuto, anche per scongiurare rischi per la salute del corriere, lo stesso sentito il P.M. è stato accompagnato presso l’Ospedale Civile di Sassari per essere sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno escluso la presenza in corpore di ovuli di droga.

Al termine delle operazioni il corriere è stato tratto in arresto in flagranza di delitto con l’accusa di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Sassari che ne ha disposto l’immediata traduzione presso il carcere di Bancali.

La droga sequestrata, opportunamente tagliata, una volta immessa sul mercato avrebbe consentito la distribuzione di oltre 10.000 dosi fruttando alla criminalità oltre 500.000 euro.