Porto Rotondo, in vendita la mega villa extra lusso della stilista Krizia

Porto Rotondo, in vendita la villa appartenuta a Krizia. Italy Sotheby’s International Realty propone sul mercato l’esclusiva proprietà dove la stilista amava trascorrere le sue vacanze.

Celebre stilista e imprenditrice italiana, amante della Sardegna e legata all’isola da una forte passione per il territorio, in particolare per Porto Rotondo, a fine anni Ottanta Mariuccia Mandelli, in arte Krizia, ha scelto Punta Volpe per costruire la propria residenza estiva: una spettacolare villa pieds-dans-l’eau, oggi nel portfolio di Italy Sotheby’s International Realty.

Tra le interpretazioni più riuscite del noto architetto Gianni Gamondi, la dimora esprime con raffinatezza una perfetta integrazione tra natura e architettura.

La Villa è famosa per il suo ingresso, volutamente scenografico, pensato per permettere agli ospiti che scendono la scalinata verso il grande patio quadrato di ingresso di godere, attraverso il suo corpo centrale, dello splendido panorama fronte mare dove appare inaspettatamente l’isola della Tavolara. Il giardino è composto da una ricca macchia mediterranea, essenze autoctone e palme maestose, integrate perfettamente con la costruzione, come a farne parte, così come la piscina di acqua salata che con il deck e la zona jacuzzi occupano una parte verso il mare riservata e protetta.

La villa si sviluppa poi al piano “giardino” perfettamente integrato nella natura e non visibile. Per diverse stagioni è stata un punto di ritrovo per artisti, intellettuali e personaggi di spicco, tra gli altri, Marta Marzotto, Luigi Donà delle Rose, Lina Wertmuller, Claudia Cardinale e Monica Vitti. Un luogo privilegiato che ha permesso a Krizia di seguire e sostenere la nascita e la crescita culturale di Porto Rotondo, famosa meta turistica frequentata dal jet set italiano e internazionale.