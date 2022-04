San Teodoro, tragedia al Giro Sardegna: un ciclista muore per un malore durante la corsa

Tragedia al Giro Sardegna. Nella tappa di San Teodoro della corsa amatoriale un ciclista, Rosario Poli, 64 anni, di Monza, è morto per un malore. “Il GiroSardegna, con grande commozione, comunica che in data odierna, a seguito di un malore, è venuto a mancare un nostro amico ciclista”, si legge nella pagina Facebook dell’evento, “pertanto, in segno di lutto e partecipazione al dolore dei familiari, la cerimonia di premiazione odierna è annullata.

La tappa in programma domani si terrà rispettando un minuto di silenzio alla partenza. Le premiazioni finali, domani alle ore 15, si svolgeranno in forma sobria. Tutta l’organizzazione del GiroSardegna esprime il più profondo cordoglio per l’accaduto e si stringe attorno alla famiglia”.