Open Day al porto di Cagliari, apre al pubblico la base segreta di Luna Rossa

Open Day alla base di Luna Rossa Prada Pirelli il 7 Dicembre. Aperte le iscrizioni. Sabato 7 dicembre il team Luna Rossa Prada Pirelli apre per la prima volta le porte della sua segretissima base al Molo Ichnusa di Cagliari ai tifosi e appassionati. Durante la visita, i partecipanti avranno la possibilità di testare le proprie abilità come timonieri, grinder, trimmer o rigger sfidando i velisti del team. Ecco il link per le iscrizioni https://bit.ly/2r957oI.