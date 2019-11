Papa Francesco scrive a Paolo Palumbo: “Colpito dalla tua forza di volontà”

Una lettera di poche righe. Ma con una firma unica. Papa Francesco ha scritto a Paolo Palumbo, il giovane chef malato di sla di Oristano. La notizia su Avvenire.

La lettera dopo il video del drone che Palumbo ha fatto decollare. “Ho visto il tuo primo decollo col drone. Mi ha colpito molto la tua forza di volontà e la tua tenacia”, ha scritto il pontefice facendo riferimento al decollo di un drone azionato da Palumbo tramite gli occhi grazie a un dispositivo, “prego per te. Fallo per me. Che il Signore ti benedica e la Madonna ti custodisca. Fraternamente, Francesco”.