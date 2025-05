Proseguono i lavori nel porto di Cagliari, ecco il video.

I lavori, iniziati il 27 Gennaio di quest anno, prevedono l’abbattimento della vecchia stazione marittima e la costruzione di un nuovo hotel di lusso con approdo per yacht di grandi dimensioni.

L’impresa di Costruzioni Ing. Raffaello Pellegrini Srl é a capo dei lavori, per intenderci la stessa impresa a carico dei cantieri in via Roma e della prossima demolizione e ricostruzione del mercato civico di San Benedetto, oltre ad altri cantieri minori sempre in zona porto.

Il progetto, costato un investimento di 34 milioni di euro, prevede la completa riqualificazione e riconversione della vecchia stazione marittima stazione . Oltre ai punti di approdo per gli yacht, verrà creata un’area pubblica compresa tra le nuove banchine e via Roma.

É prevista la totale ricostruzione del terminal dedicato ai passeggeri con un progetto che prevede una struttura a tre livelli più uno per locali tecnici. Nel piano terra saranno presenti servizi come reception, sala d’attesa, uffici del personale e della sicurezza, servizi igienici e di deposito bagagli, ambulatori di primo soccorso, e per finire servizi di ristorazione e attività commerciali. I piani superiori, invece, saranno adibiti alla ricezione dei turisti con la costruzione di 36 camere, un area benessere a cui verranno aggiunte una palestra e una spa, una piscina e terrazze panoramiche con vista mozzafiato.