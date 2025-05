Ieri come oggi, a distanza di decenni la situazione è pressoché la stessa, ossia quella della “lotta” per accaparrarsi un posto dentro il bus che porta a Cagliari gli studenti la mattina presto. Non tutti riescono nell’impresa e l’immagine condivisa da una mamma è eloquente più di mille parole: ragazzi e ragazze schiacciati l’uno contro l’altra per non perdere il privilegio di giungere a destinazione. E chi non è tra i fortunati deve sperare che mamma o papà possano partire in macchina per sostituire il mezzo pubblico, altrimenti lo studente è costretto a rimanere a casa e segnare, così, un giorno di assenza.

Una problematica abbastanza datata, “vedo che la situazione è pressoché la stessa e io viaggiavo nel 1996/98” racconta un cittadino.

“Mia figlia ha tantissime assenze per questo motivo e la sua scuola non ha tolleranza nemmeno per i ritardi a causa di questo” spiega un altro genitore.

In attesa che metro e Ctm possano alleggerire il carico delle corse messe in strada da Arst, la situazione rimane questa: si auspica che per il prossimo anno scolastico vengano presi provvedimenti per ridurre il disagio ai pendolari.

