Portano cibo ai gatti in strada, due persone multate e denunciate nel Cagliaritano

Multati e denunciati perché stavano dando da mangiare ad un gruppo di gatti che vivono in strada. È quanto è capitato a un uomo e una donna residenti in un Comune del Cagliaritano. A denunciare il fatto è la Leidaa di Cagliari e il Movimento animalista Sardegna, che vanno su tutte le furie: “Abbiamo già sollecitato ieri, via pec l’intervento del comandante della Regione Sardegna dei carabinieri, generale Giovanni Truglio , del comandante provinciale, colonnello Cesario Totaro, e del prefetto Bruno Corda, affinché si faccia chiarezza sul decreto legge che autorizza il nutrimento e l’accudimento degli animali presenti sul territorio, colonie feline, animali liberi, canili, gattili e garantisce tutte le cure veterinarie urgenti”.

“Abbiamo saputo che ieri state denunciate due persone nell’hinterland cagliaritano mentre si recavano a sfamare una colonia. È stato detto loro che avrebbero dovuto pagare 206 euro di multa. Tenendo presente che la denuncia penale è stata abrogata in data 25 marzo ed è stata sostituita da una sanzione amministrativa, abbiamo fatto presente ciò al prefetto ed auspichiamo una pronta risoluzione. La Leidaa, attraverso l’onorevole Michela Vittoria Brambilla, unitamente ad altre organizzazioni animaliste ha chiesto ai ministeri della Salute e degli Interni di chiarire la questione animali”.