Villaurbana e Simaxis piangono don Silvio Lai, morto a 79 anni

Si è spento a settantanove anni don Silvio Lai, per decenni parroco di Simaxis e San Vero Congius. Il suo cuore ha cessato di battere stanotte nella sua abitazione nel piccolo comune dell’Oristanese. Il sindaco Giacomo Obinu lo ricorda in lacrime: “Sei stato il nostro parroco per oltre trent’anni, al servizio della nostra piccola comunità cristiana. Ti ringraziamo per tutto quello che in tutti questi anni hai fatto e che ci hai dato. Ci dispiace tantissimo non poterti salutare ed accompagnare, in questo momento, per la prima parte del tuo viaggio. Ciao don Silvio, riposa in pace”. Nato a Villaurbana l’11 gennaio 1941, Lai è stato ordinato presbitero a Oristano il 29 giugno 1967 dall’arcivescovo Sebastiano Fraghì. Dopo aver svolto il ministero di parroco per 33 anni (dal 1984 al 2017) nelle parrocchie di San Simaco Papa in Simaxis e San Nicolò Vescovo in San Vero Congius, don Silvio prestava attualmente nelle stesse comunità il servizio di collaboratore parrocchiale.

Prima di essere nominato parroco di Simaxis dall’arcivescovo Francesco Spanedda, nei primi anni di ministero don Silvio era stato viceparroco della Cattedrale (dal 1967 al 1970), di Santa Giusta (dal 1970 al 1976) e di Sant’Efisio Martire in Oristano (dal 1976 al 1984). L’arcivescovo Roberto Carboni, unitamente agli arcivescovi emeriti Pier Giuliano Tiddia e Ignazio Sanna e all’intero presbiterio arborense, profondamente commossi e vicini al dolore dei familiari, elevano a Dio, Padre di Misericordia, la preghiera di suffragio per il caro confratello e ricordandone con sincera gratitudine il fedele e generoso ministero, implorano per la sua anima il dono della pace eterna. Per le disposizioni in questo tempo di emergenza sanitaria da Coronavirus, il rito della benedizione della salma sarà celebrato in forma privata nel cimitero di Villaurbana sabato 28 marzo 2020.