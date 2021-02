Porta i figli a scuola in monopattino poi viene travolta da un tir: 34enne muore sul colpo

Ha accompagnato i figli a scuola e, poi, è stata travolta da un tir. Una mamma di 34 anni non ce l’ha fatta a sopravvivere alle gravi ferite riportate in seguito allo schianto col furgone, ed è morta. La tragedia è avvenuta a Genova, come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno cercato di rianimarla, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: la 34enne è morta praticamente sul colpo. I rilievi sono in mano agli agenti della sezione infortunistica della polizia locale. Gli agenti stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro sentendo i testimoni e setacciando le telecamere della zona. E il Codacons tuona: “L’incidente avvenuto oggi a Genova, dove una donna alla guida di un monopattino è stata travolta e uccisa da un Tir, dimostra in tutta la sua drammaticità la pericolosità di tale mezzo di locomozione e l’assenza di regole a tutela della sicurezza degli utilizzatori e degli utenti delle strade”.

