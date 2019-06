Ponte di Poggio dei Pini, la sentenza che ribalta: “Sì alla sicurezza, ma solo se si rispetterà l’ambiente”. La palla passa al Comune dopo la sentenza di ieri, e l’assessore ai Lavori Pubblici Silvano Corda spiega: “Se la costruzione del ponte serve a dare stabilità e sicurezza, ben venga la costruzione naturalmente nel rispetto del patrimonio ambientale”. Corda aggiunge: ” Adesso bisogna capire se questa sentenza farà cambiare i programmi della nuova amministrazione regionale oppure se si deve continuare con le direttive dell’ex assessore regionale ai lavori pubblici. Adesso non bisogna perdere altro tempo, c’è una sentenza definitiva e bisogna prendere delle iniziative concrete, Il territorio che ricade a Poggio dei Pini ha un alto tasso di rischio idrogeologico, i tempi sono maturi, come amministrazione comunale siamo a completa disposizione per discutere e programmare la messa in sicurezza del territorio”.