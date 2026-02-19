Carbonia, incendio di un garage coinvolge il tetto di un’abitazione, il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme all’intero appartamento.

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 21:00 circa di ieri, in via Asproni a Carbonia, per spegnere un incendio che si è sviluppato in un garage utilizzato come ricovero attrezzi. Le fiamme si sono propagate alle travi in legno del tetto dell’appartamento adiacente strutturato a un solo piano terra.

Sul posto sono intervenute la squadra di pronto intervento del distaccamento dei Vigili del fuoco di Carbonia supportata da un’autobotte per l’approvvigionamento idrico e la squadra VVF del distaccamento di Iglesias.

L’incendio ha coinvolto attrezzature e l’intera parte strutturale del garage resa inagibile.

Non si registrano persone coinvolte.

L’intervento si è protratto per alcune ore.