Poetto, scatta la multa della Polizia Locale: “Ma io stavo andando a comprare il giornale nel Comune a fianco…”. La giustificazione non è bastata. Domani per Pasqua i controlli verranno aumentati. Anche sul fronte dei controlli sugli spostamenti delle persone è stato riscontrato che, dalle 62 verifiche effettuate, solo una persona si trovava nel litorale del Poetto, spostandosi in bicicletta da altro comune, per acquistare, a suo dire, il giornale. Per lei, gli agenti della Polizia Locale in bicicletta, hanno elevato il conseguente verbale. Su tutte le persone controllate, gli operatori della centrale operativa del Corpo, hanno verificato se fossero o meno destinatari di provvedimenti di quarantena accertando per tutti la regolarità. Per le giornate di Pasqua e Pasquetta i controlli verranno incrementati con la presenza di pattuglie che in ogni giornata presidieranno le strade del centro, quelle di accesso e di uscita dalla città. La raccomandazione della Polizia Municipale a tutti i cittadini è quella di “STATE A CASA! IN STRADA CI SIAMO NOI!”.