Cagliari, maxi multe da 280 euro nei mercati: i venditori non indossavano le mascherine. Proseguendo nel costante impegno profuso in questo particolare momento, la Polizia Locale di Cagliari ha intensificato i controlli in occasione delle festività pasquali. Una particolare attenzione e stata riposta nel prevedere una vigilanza presso i principali esercizi commerciali e nei mercati civici per favorire gli acquisti in occasione dei bonus spesa emessi a favore degli aventi diritto. L’attività del Corpo non ha comunque trascurato il presidio del territorio finalizzato a monitorare gli spostamenti delle persone sia a piedi che con i veicoli pubblici o privati, nonché sul rispetto della permanenza, presso i domicili dichiarati, delle persone soggette a queste prescrizioni dettate dalla normativa.

Anche oggi il personale della Municipale ha riscontrato che molti cittadini hanno rispettato le misure adottate per il contenimento della diffusione del coronavirus. Dai controlli svolti all’interno delle strutture mercatali si è riscontrato un afflusso di persone ordinato e rispettoso dei provvedimenti nei vari reparti (ortofrutta, ittico, macelleria, etc.). I controlli hanno evidenziato che alcuni operatori non rispettavano le disposizioni relative alle modalità di utilizzo dei presidi sanitari (mascherine etc) e per questo, per cinque operatori, venivano accertate le relative sanzioni e dovranno pagare 280 € entro 30 giorni.