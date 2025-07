Una giornata di fuoco sta interessando il sud Sardegna, dove il maestrale, particolarmente intenso, continua ad alimentare diversi focolai, rendendo estremamente complesse le operazioni di spegnimento in corso da ore.

Il fronte più critico si registra in località Leni, nel territorio di Villacidro, dove un vasto incendio ha aggredito aree di sterpaglie e zone boscate, espandendosi pericolosamente in direzione di Villaspeciosa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Villacidro, squadre dei Vigili del Fuoco e due velivoli Canadair impegnati in lanci mirati per contenere le fiamme.

A Serramanna, in località Santa Maria, si è finalmente riusciti a contenere un secondo incendio, che aveva raggiunto anche il centro abitato. I Carabinieri della Stazione di Sanluri, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, hanno proceduto all’evacuazione precauzionale di alcune abitazioni lambite dal fuoco, nonché di una scuola e un cantiere edile. Fortunatamente, allo stato attuale, non si registrano feriti né situazioni di pericolo per la popolazione.

Un terzo focolaio ha infine interessato l’area tra Decimomannu e Villaspeciosa, costringendo i Carabinieri della Compagnia di Iglesias a disporre, in via precauzionale, la temporanea chiusura della SS130. La circolazione è stata da poco ripristinata grazie al tempestivo intervento delle squadre antincendio.

L’Arma dei Carabinieri, in stretta sinergia con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le autorità locali, continua a monitorare l’evoluzione degli incendi per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori danni al territorio.