Poetto, proteste per gli aumenti di ombrelloni e lettini: “Prezzi alle stelle, molti costretti a rinunciare”. Il Covid porta gli aumenti anche nel bellissimo mare cagliaritano, trecento commenti nella nostra pagina Fb: “Viaggio in pullman e ho un bimbo di 7 anni, fino allo scorso anno prendevo un ombrellone e due sdraio e per mezza giornata spendevo 11€ quest anno mi hanno chiesto 18…un aumento di oltre il 60% pazienza rinuncerò e andrò solo il fine settimana quando c è mio marito. Proprio il gestore di uno stabilimento mi ha detto che “sarà un’estate per chi ha i soldi”, racconta ad esempio Roberta M. Sabrina, invece, sostiene che tutto sommato il prezzo è giusto: “Io ho chiesto personalmente: 18 € 2 lettini e ombrellone , con doccia sempre disponibile. Mi sembra equo”. La pensa diversamente Federica D. “Esagerati veramente…ho chiesto in uno stabilimento per un ombrellone e 2 lettini mezza giornata 26 € ma mi ha detto che mezza giornata è solo dalle 14.30 in poi …. se faccio dall 9 alle 12 sono sempre 26€”, insomma un costo certamente non da tutti per ammirare il mare del Poetto. C’è chi ricorda che a Santorini, nel bellissimo mare della Grecia, lettino e sdraio costa appena 16 euro. Un solo euro in meno, 15, a Santa Margherita.

L’estate 2020 inizia anche al Poetto di Cagliari e, per chi non si accontenta della spiaggia libera, alcuni baretti e – naturalmente – gli stabilimenti balneari propongono varie tariffe per poter avere, dalla mattina alla sera, due sdraio e un ombrellone. Rispetto all’anno scorso, stando anche a quanto affermano alcuni gestori, c’è stato un rialzo. Non altissimo, certo, ma c’è stato. Tra l’emergenza Covid, le sanificazioni e la perdita di spazi anche per il distanziamento minimo da dover garantire, i privati devono far quadrare i conti. Basta contattare telefonicamente questo o quel chiosco attrezzato o questo o quello stabilimento per avere un quadro fedele della situazione. A ridosso della Prima fermata una prima fila con due lettini e un ombrellone costano trentadue euro al giorno, sette in meno in seconda fila: “Abbiamo perso circa diciotto posti. Ogni volta che il cliente si alza sanifichiamo tutto, abbiamo deciso di tenere una distanza di quattro metri per garantire la massima tranquillità”. E se uno volesse fare un abbonamento mensile? Si superano i novecento euro, ma nella cifra sono compresi anche un’ottantina di euro da utilizzare come “buoni” al bar. Qualche fermata più avanti, il prezzo per due lettini e un ombrellone è di vento euro: “Se siete in tre”, cioè con un lettino in più da dover aprire, “il prezzo sale a venticinque”. E c’è l’aumento: “Abbiamo deciso di alzare un pochino ma non per colpa del Covid. C’è stato un assalto alle postazioni, tanti vogliono avere la garanzia di distanze larghe”. E per un mensile, cioè per trentuno giorni pagati? Si superano i cinquecento euro.

mbrelloniIn altri stabilimenti balneari, due lettini e un ombrellone si possono avere anche con venti euro, ma non tutti consentono l’accesso giornaliero proprio per la questione Coronavirus. Ma bisogna aprire anche il portafoglio e tirare fuori cinquantotto euro al giorno per poter avere ombrellone e due lettini sulla sabbia del Poetto: “Se vuole venire nel weekend è meglio prenotare perchè c’è poca disponibilità. C’è stato un piccolo ritocco”. Ovviamente al rialzo. E, se in generale i posti sono limitari, ognuno fa la propria offerta: tra la Sella del Diavolo e il confine con Quartu, cercando cercando (e sperando di trovare posto libero) ombrellone e due sdraio vanno via anche con quindici euro. Ma per una famiglia, o se si è tre, bisogna aggiungerne sette. O così, o c’è la spiaggia libera.