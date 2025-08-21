La magia della natura continua a meravigliare. Dopo Marinella e Torre Spagnola, un nuovo nido di caretta caretta ha fatto capolino al Poetto, vicino al chiosco Capolinea.

Sul posto sono intervenuti i volontari dell’Area protetta “Capo Carbonara” di Villasimius, che hanno provveduto a rimettere in acqua 12 esemplari.

“Grazie alla segnalazione di alcuni ragazzi che, la scorsa notte, vicino al chiosco Capolinea hanno trovato un piccolo di tartaruga sulla pista ciclabile, la Capitaneria di Porto (CP) ha potuto allertare subito la coordinatrice della Rete Regionale (RAS), che a sua volta ha avvisato lo staff dell’AMP Capo Carbonara. Le biologhe giunte sul posto hanno così potuto localizzare la camera del nido e, con il supporto della CP, mettere in sicurezza l’area”, scrivono i volontari dell’area Marina Protetta “Capo Carbonara”.

“Durante la notte sono nati diversi tartarughini che, purtroppo, attratti dalle luci dei locali e della strada, si dirigevano nella direzione opposta al mare: se il primo piccolo non fosse stato notato e chi era presente non avesse lanciato l’allarme, non saremmo riusciti ad aiutare i tartarughini nati successivamente”.

Video di Davide Loi